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3 августа 2017, 9:55 | Теннис | Чемпионат.com

Медведев сразится с Димитровым за выход в ¼ финала в Вашингтоне

Россиянин Даниил Медведев вышел в третий круг турнира в Вашингтоне.

Россиянин Даниил <span class=error>Медведев</span> вышел в третий круг турнира в Вашингтоне. Увеличить
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Во втором раунде он обыграл американца Стива Джонсона (14) — 3:6, 6:4, 7:6 (7:1). Во втором сете Медведев уступал со счётом 2:4, но затем выиграл 4 гейма подряд.

Поединок продолжался 2 часа 28 минут. На счету Медведева 11 эйсов, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 6. Джонсон подал навылет 14 раз, совершил 3 ошибки на подаче и использовал 2 брейк-пойнта из 7.

За выход в четвертьфинал турнира Медведев сразится с болгарином Григором Димитровым (4).
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