Мирный и Освальд пробились в полуфинал теннисного турнира в Кицбюэле

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Их второй матч на турнире против польско-сербского тандема Марцин Матковски / Ненад Зимонжич проходил с переменным успехом. Первый сет Мирный и Освальд проиграли 4:6, затем вырвали победу на тай-брейке — 7:6 (7:3) и дожали соперников в доигровке — 10:6. Встреча продолжалась 1 час 34 мин. На старте турнира белорусско-австрийская пара обыграла австрийский дуэт Геральд Мельцер / Тристан-Самуэль Вайссборн — 7:5, 6:3. Еще один белорус Андрей Василевский и чилийский теннисист Ханс Подлипник-Кастильо сегодня также попытаются выйти в полуфинал — в ¼ финала они будут соперничать с аргентинско-чилийским тандемом Орасио Себальос / Джулио Перальта.

На женском турнире Citi Open в Вашингтоне (призовой фонд — $226 тыс.) белоруска Арина Соболенко (121-е место в мировом рейтинге) в 1/8 финала встретится с немецкой теннисисткой Сабин Лисицки (190). На соревнованиях в американском Лексингтоне (призовой фонд — $60 тыс.) белорусская теннисистка Вера Лапко (241) в поединке 1/16 финала победила американку Дженнифер Элие (270) — 6:3, 2:6, 6:3. В игре за выход в четвертьфинал Вера Лапко сыграет с новозеландской теннисисткой Эрин Рутлифф (1164).