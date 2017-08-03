Мирный и Освальд пробились в полуфинал теннисного турнира в Кицбюэле
3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Максим Мирный и австриец Филипп Освальд стали полуфиналистами турнира Generali Open в австрийском Кицбюэле (призовой фонд — 482 тыс. евро), сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Их второй матч на турнире против
На женском турнире Citi Open в Вашингтоне (призовой фонд — $226 тыс.) белоруска Арина Соболенко (121-е место в мировом рейтинге) в 1/8 финала встретится с немецкой теннисисткой Сабин Лисицки (190). На соревнованиях в американском Лексингтоне (призовой фонд — $60 тыс.) белорусская теннисистка Вера Лапко (241) в поединке 1/16 финала победила американку Дженнифер Элие (270) — 6:3, 2:6, 6:3. В игре за выход в четвертьфинал Вера Лапко сыграет с новозеландской теннисисткой Эрин Рутлифф (1164).
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