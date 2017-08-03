Мугуруса и Кис — в четвертьфинале турнира в Стэнфорде
Испанка Гарбинье Мугуруса (1) вышла в четвертьфинал турнира в Стэнфорде.
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В матче второго круга она разгромила местную теннисистку Кейлу Дей — 6:2, 6:0.
Поединок продолжался 58 минут. На счету Мугурусы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 5 реализованных
Ещё одной участницей ¼ финала стала американка Мэдисон Кис (3), которая одержала волевую победу над своей соотечественницей Кэролайн Доулхайд (Q) — 3:6, 6:2, 6:3. Эта встреча длилась 1 час 35 минут. Следующей соперницей Кис будет украинка Леся Цуренко (7).
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