Бердых, Куэрри и Маннарино вышли в четвертьфинал турнира в Лос-Кабосе
Чех Томаш Бердых (1) стал участником ¼ финала турнира в
Лос-Кабосе, призовой фонд которого превышает $ 630 тыс.
В матче второго круга Бердых, получивший от организаторов первый номер посева, разгромил представителя Австралии Акиру Сантиллана (Q) — 6:3, 6:1.
Поединок продолжался 56 минут. На счету Бердыха 1 эйс, 5 двойных ошибок и 5 реализованных
Также в четвертьфинал вышел американец Сэм Куэрри (2), который во втором круге встречался со своим соотечественником Эваном Кингом (Q). Поединок завершился со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (7:2) в пользу второго сеяного. Матч продолжался 1 час 57 минут. Куэрри выполнил 16 эйсов, совершил 7 двойных ошибок и реализовал 4
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