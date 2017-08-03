Бердых, Куэрри и Маннарино вышли в четвертьфинал турнира в Лос-Кабосе

В матче второго круга Бердых, получивший от организаторов первый номер посева, разгромил представителя Австралии Акиру Сантиллана (Q) — 6:3, 6:1.

Поединок продолжался 56 минут. На счету Бердыха 1 эйс, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 6. Следующим соперником Томаша будет француз Адриан Маннарино (7), который на стадии второго круга уверенно разобрался с американцем Бьорном Фрэтэнджело — 6:1, 6:1.