Макарова победила Пуиг и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Вашингтоне

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29-летняя россиянка, «посеянная» на турнире под седьмым номером, победила соперницу со счетом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 18 минут.

В ¼ финала Макарова сыграет с победительницей матча между первой «ракеткой» турнира румынкой Симоной Халеп и Марианой Дуке-Мариньо из Колумбии.

Турнир в Вашингтоне завершится 7 августа.