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https://sport.mail.ru/news/tennis/30570853/
3 августа 2017, 9:31 | Теннис | ТАСС

Макарова победила Пуиг и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Вашингтоне

ТАСС, 3 августа. Россиянка Екатерина Макарова обыграла пуэрториканку Монику Пуиг во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне (призовой фонд — $227 тыс.).

Следующей соперницей россиянки может стать первая ракетка турнира Симона Халеп. Увеличить
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29-летняя россиянка, «посеянная» на турнире под седьмым номером, победила соперницу со счетом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 18 минут.

В ¼ финала Макарова сыграет с победительницей матча между первой «ракеткой» турнира румынкой Симоной Халеп и Марианой Дуке-Мариньо из Колумбии.

Турнир в Вашингтоне завершится 7 августа.
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