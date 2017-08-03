Шарапова снова вне игры. Это карма?
Россиянка Мария Шарапова, возобновившая выступления после паузы, снялась с турнира в Стэнфорде
из-за травмы левого предплечья.
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Видимо, что-то случилось...
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Вроде бы все было хорошо: Мария Шарапова вернулась на корт после двухмесячного больничного, потребовавшегося, чтобы залечить разрыв мышцы бедра. Она явила миру очаровательное
И тут — нате вам.
Буквально за пару часов до запланированного матча второго круга с Лесей Цуренко Шарапова объявила о том, что снимается с турнира
«Уверена, что мои критики, узнав о травме, подумали: “Это карма”. И если им так нравится, то пусть», — написала россиянка в своей откровенной колонке, вышедшей на Players Tribune на прошлой неделе. Тогда речь шла о майском повреждении мышцы бедра. «Но я тем вечером, конечно, не чувствовала никакой кармы. Той ночью, с той болью, в аппарате МРТ. Я чувствовала только, что хочу играть. Чувствовала себя плохо».
Едва ли за прошедшее с тех пор время, желание Шараповой биться на корте стало меньше. Скорее, наоборот, в разы возросло. Но организм вновь дал сбой.
«К сожалению, я вынуждена сняться с сегодняшнего матча, — говорится в заявлении Марии, распространенном WTA и организаторами турнира. — Ближе к концу понедельничного поединка я почувствовала боль в левом предплечье. После вчерашнего обследования врач рекомендовал мне не рисковать. В первый день публика устроила мне особый прием, и я так хотела бы продолжить выступление здесь, в Стэнфорде, но нужно принять превентивные меры».
Травма левой руки — это, увы, не новая история для Шараповой. Перед дисквалификацией за мельдоний предплечье часто беспокоило ее. Осенью 2015-го она тоже возобновила выступления после пропущенных по другой причине трех месяцев и не доиграла на турнире в Ухане первый же матч. Боль вернулась в январе 2016-го: тогда россиянка снялась с турнира в Брисбене, но успела подлечиться к старту ставшего для нее злополучным Australian Open.
Сколько времени потребуется Шараповой на этот раз, пока не сообщается.
В пятницу вечером по московскому времени состоится жеребьевка представительного турнира в Торонто, где Шараповой
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