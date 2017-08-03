Зверев, Багдатис и Андерсон — в 3-м круге турнира в Вашингтоне
Немецкий теннисист Александр Зверев во 2-м круге турнира АТР в Вашингтоне обыграл австралийца Джареда Томпсона — 4:6, 6:3, 7:6 (7:5).
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Также в следующий раунд вышли киприот Маркос Багдатис и представитель ЮАР Кевин Андерсон.
Вашингтон (США).
Турнир ATP Citi Open.
Призовой фонд 1 750 080 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Второй круг.
Зверев А. (Германия) — Томпсон (Австралия) — 4:6, 6:3, 7:6 (7:5).
Багдатис (Кипр) — Харрисон (США) — 6:4, 6:1.
Андерсон (ЮАР) — Жазири (Тунис) — 6:4, 6:1.
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