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https://sport.mail.ru/news/tennis/30570529/
3 августа 2017, 9:14 | Теннис | Спорт-Экспресс

Зверев, Багдатис и Андерсон — в 3-м круге турнира в Вашингтоне

Немецкий теннисист Александр Зверев во 2-м круге турнира АТР в Вашингтоне обыграл австралийца Джареда Томпсона — 4:6, 6:3, 7:6 (7:5).

Немецкий теннисист Александр <span class=error>Зверев</span> во 2-м круге турнира <span class=error>АТР</span> в Вашингтоне обыграл австралийца <span class=error>Джареда</span> <span class=error>Томпсона</span> — 4:6 6:3 7:6 (7:5). Увеличить
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Также в следующий раунд вышли киприот Маркос Багдатис и представитель ЮАР Кевин Андерсон.

Вашингтон (США).

Турнир ATP Citi Open.

Призовой фонд 1 750 080 долларов.

Открытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Второй круг.

Зверев А. (Германия) — Томпсон (Австралия) — 4:6, 6:3, 7:6 (7:5).

Багдатис (Кипр) — Харрисон (США) — 6:4, 6:1.

Андерсон (ЮАР) — Жазири (Тунис) — 6:4, 6:1.
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