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3 августа 2017, 9:11 | Теннис | ТАСС

Турсунов проиграл Мюллеру во втором круге турнира ATP в Вашингтоне

ТАСС, 3 августа. Россиянин Дмитрий Турсунов проиграл Жилю Мюллеру из Люксембурга во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вашингтоне (призовой фонд — $2 млн).

Представитель Люксембурга выиграл за 45 минут со счетом 6:1 6:2. Увеличить
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34-летний россиянин, который попал на турнир по «специальному» рейтингу, уступил сопернику, «посянному» под 11-м номером, со счетом 1:6, 2:6. Теннисисты провели на корте 45 минут.

Во втором круге Мюллер встретится с американцем Томми Полом, получившим от организаторов wild card.

На турнире также выступает Даниил Медведев. Позднее в четверг ему предстоит провести матч против хозяина корта Стива Джонсона (14).

Турнир в Вашингтоне завершится 7 августа.
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