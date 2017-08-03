Турсунов проиграл Мюллеру во втором круге турнира ATP в Вашингтоне

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

34-летний россиянин, который попал на турнир по «специальному» рейтингу, уступил сопернику, «посянному» под 11-м номером, со счетом 1:6, 2:6. Теннисисты провели на корте 45 минут.

Во втором круге Мюллер встретится с американцем Томми Полом, получившим от организаторов wild card.

На турнире также выступает Даниил Медведев. Позднее в четверг ему предстоит провести матч против хозяина корта Стива Джонсона (14).

Турнир в Вашингтоне завершится 7 августа.