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https://sport.mail.ru/news/tennis/30569669/
2 августа 2017, 23:40 | Теннис | GoTennis.ru

Павлюченкова и Савчук стали полуфиналистками парных соревнований Стэнфорде

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и украинка Ольга Савчук прошли в ½ финала парного турнира в Стэнфорде, обыграв украинский дуэт в составе Надежды и Людмилы Киченок, — 6/3, 6/3.

Встреча продлилась 1 час 3 минуты. Анастасия и Ольга сделали четыре брейка и один эйс, трижды ошибившись при подаче. Сёстры Киченок один раз взяли подачу соперниц, совершили три эйса и шесть двойных ошибок.

В полуфинале соревнований Bank of the West Classic в парном разряде Павлюченкова и Савчук сыграют либо с американками Эбигейл Спирс и Коко Вандевеге, либо с Кристи Ан и Николь Гиббз из США.
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