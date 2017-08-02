Павлюченкова и Савчук стали полуфиналистками парных соревнований Стэнфорде

Встреча продлилась 1 час 3 минуты. Анастасия и Ольга сделали четыре брейка и один эйс, трижды ошибившись при подаче. Сёстры Киченок один раз взяли подачу соперниц, совершили три эйса и шесть двойных ошибок.

В полуфинале соревнований Bank of the West Classic в парном разряде Павлюченкова и Савчук сыграют либо с американками Эбигейл Спирс и Коко Вандевеге, либо с Кристи Ан и Николь Гиббз из США.