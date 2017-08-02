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https://sport.mail.ru/news/tennis/30569542/
2 августа 2017, 22:55 | Теннис | GoTennis.ru

Стэнфорд. Наталья Вихлянцева покидает соревнования

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева не смогла преодолеть барьер второго раунда турнира в Стэнфорде, проиграв в двух сетах хорватке Ане Конюх, — 5/7, 4/6.

За время поединка, продлившегося 1 час 34 минуты, 65-я ракетка мира, 20-летняя Наталья, дважды брала подачу соперницы, совершила пять эйсов и четыре двойные ошибки. 19-летняя Ана, занимающая 20-е место в рейтинге WTA, сделала по четыре брейка и эйса, пять раз ошибившись при подаче. В личных встречах спортсменок установилось равенство — 1:1.

В четвертьфинале соревнований Bank of the West Classic Конюх сразится с победительницей игры испанки Гарбин Мугурусы и американки Кайлы Дэй.
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