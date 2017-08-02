Стэнфорд. Наталья Вихлянцева покидает соревнования

За время поединка, продлившегося 1 час 34 минуты, 65-я ракетка мира, 20-летняя Наталья, дважды брала подачу соперницы, совершила пять эйсов и четыре двойные ошибки. 19-летняя Ана, занимающая 20-е место в рейтинге WTA, сделала по четыре брейка и эйса, пять раз ошибившись при подаче. В личных встречах спортсменок установилось равенство — 1:1.

В четвертьфинале соревнований Bank of the West Classic Конюх сразится с победительницей игры испанки Гарбин Мугурусы и американки Кайлы Дэй.