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2 августа 2017, 22:32 | Теннис | ТАСС

Шарапова снялась с турнира WTA в Стэнфорде из-за травмы

ТАСС, 2 августа. Россиянка Мария Шарапова снялась с турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в американском Стэнфорде, из-за травмы левого предплечья. Слова спортсменки приводит пресс-служба WTA.

Отмечается что причиной такого решения стала травма левого предплечья. Увеличить
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Шарапова в ночь на вторник в Стэнфорде провела первый матч после травмы, полученной в мае, обыграв американку Дженнифер Брэйди в трех сетах.

«К сожалению, я должна сняться с сегодняшнего матча, — сказала Шарапова. — В конце матча первого круга я почувствовала боль в левом предплечье. После обследования доктор рекомендовал мне не рисковать, чтобы не усугубить повреждение. В первом матче болельщики меня горячо поддерживали, и мне хотелось продолжить игру, но пришлось принять такое решение».

30-летняя спортсменка, которая весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, в мае получила травму на турнире в Риме и в итоге была вынуждена пропустить 2,5 месяца. В 2017 году россиянка успела принять участие в трех турнирах: в Штутгарте (дошла до полуфинала), Мадриде (поражение во втором круге) и Риме (снялась во втором круге). В рейтинге WTA она занимает 171-е место.
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