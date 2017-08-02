Шарапова снялась с турнира WTA в Стэнфорде из-за травмы
ТАСС, 2 августа. Россиянка Мария Шарапова снялась с турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в американском Стэнфорде,
из-за травмы левого предплечья. Слова спортсменки приводит пресс-служба WTA.
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Шарапова в ночь на вторник в Стэнфорде провела первый матч после травмы, полученной в мае, обыграв американку Дженнифер Брэйди в трех сетах.
«К сожалению, я должна сняться с сегодняшнего матча, — сказала Шарапова. — В конце матча первого круга я почувствовала боль в левом предплечье. После обследования доктор рекомендовал мне не рисковать, чтобы не усугубить повреждение. В первом матче болельщики меня горячо поддерживали, и мне хотелось продолжить игру, но пришлось принять такое решение».
30-летняя спортсменка, которая весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, в мае получила травму на турнире в Риме и в итоге была вынуждена пропустить 2,5 месяца. В 2017 году россиянка успела принять участие в трех турнирах: в Штутгарте (дошла до полуфинала), Мадриде (поражение во втором круге) и Риме (снялась во втором круге). В рейтинге WTA она занимает 171-е место.
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