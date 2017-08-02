Жиль Симон покидает турнир в Китцбюэле

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Поединок продлился 1 час 34 минуты. 37-й номер рейтинга АТР, 32-летний Жиль, сделал три эйса и один брейк, один раз ошибившись при подаче. 27-летний Душан, занимающий 71-е место в мировой классификации, выполнил пять подач навылет, реализовал три брейк-пойнта и допустил одну двойную ошибку. Это была первая очная встреча игроков.

В четвертьфинале соревнований Generali Open Лайович сразится с немцем Филиппом Кольшрайбером.