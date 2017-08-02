Жиль Симон покидает турнир в Китцбюэле
Французский теннисист Жиль Симон не смог преодолеть барьер второго круга турнира в Китцбюэле, уступив в двух сетах сербу Душану Лайовичу, — 4/6, 4/6.
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Поединок продлился 1 час 34 минуты. 37-й номер рейтинга АТР, 32-летний Жиль, сделал три эйса и один брейк, один раз ошибившись при подаче. 27-летний Душан, занимающий 71-е место в мировой классификации, выполнил пять подач навылет, реализовал три
В четвертьфинале соревнований Generali Open Лайович сразится с немцем Филиппом Кольшрайбером.
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