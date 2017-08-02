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https://sport.mail.ru/news/tennis/30565689/
2 августа 2017, 16:08 | Теннис | GoTennis.ru

Китцбюэль. Ян-Леннард Штруфф не смог одолеть Томаза Беллуччи

Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф не смог преодолеть барьер второго раунда турнира в Китцбюэле, проиграв в двух сетах бразильцу Томазу Беллуччи, — 4/6, 6/7 (3).

Немецкий теннисист <nobr>Ян-Леннард</nobr> <span class=error>Штруфф</span> не смог преодолеть барьер второго раунда турнира в Китцбюэле проиграв в двух сетах бразильцу <span class=error>Томазу</span> Беллуччи — 4/6 6/7 (3). Увеличить
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За 1 час 40 минут поединка 53-я ракетка мира, 27-летний Ян-Леннард, выполнил четыре подачи навылет и допустил пять двойных ошибок. 29-летний Томаз, занимающий 80-ю строчку мировой табели о рангах, сделал четыре эйса и один брейк, шесть раз ошибившись при подаче. Это была первая очная встреча игроков.

В четвертьфинале соревнований Generali Open Беллуччи сразится либо с итальянцем Фабио Фоньини, либо с сербом Мильяном Зекичем.
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