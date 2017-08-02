Китцбюэль. Ян-Леннард Штруфф не смог одолеть Томаза Беллуччи
Немецкий теннисист
Ян-Леннард Штруфф не смог преодолеть барьер второго раунда турнира в Китцбюэле, проиграв в двух сетах бразильцу Томазу Беллуччи, — 4/6, 6/7 (3).
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За 1 час 40 минут поединка 53-я ракетка мира, 27-летний
В четвертьфинале соревнований Generali Open Беллуччи сразится либо с итальянцем Фабио Фоньини, либо с сербом Мильяном Зекичем.
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