Китцбюэль. Ян-Леннард Штруфф не смог одолеть Томаза Беллуччи

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За 1 час 40 минут поединка 53-я ракетка мира, 27-летний Ян-Леннард, выполнил четыре подачи навылет и допустил пять двойных ошибок. 29-летний Томаз, занимающий 80-ю строчку мировой табели о рангах, сделал четыре эйса и один брейк, шесть раз ошибившись при подаче. Это была первая очная встреча игроков.

В четвертьфинале соревнований Generali Open Беллуччи сразится либо с итальянцем Фабио Фоньини, либо с сербом Мильяном Зекичем.