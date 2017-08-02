Филипп Кольшрайбер стал четвертьфиналистом соревнований в Китцбюэле

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За 1 час 7 минут матча Филипп сделал семь эйсов и три брейка, не совершая ошибок при подаче. Тогда как Иржи выполнил одну подачу навылет и допустил пять двойных ошибок. Счёт личных встреч оппонентов стал 3:0 в пользу немца.

В четвертьфинале соревнований Generali Open Кольшрайбер сыграет либо с французом Жилем Симоном, либо с сербом Душаном Лайовичем.