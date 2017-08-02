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https://sport.mail.ru/news/tennis/30564869/
2 августа 2017, 15:21 | Теннис | GoTennis.ru

Филипп Кольшрайбер стал четвертьфиналистом соревнований в Китцбюэле

47-я ракетка мира, немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер, во втором круге турнира в Китцбюэле одолел чеха Иржи Веселы, занимающего 48-е место мирового рейтинга, — 6/3, 6/3.

47-я ракетка мира немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер во втором круге турнира в Китцбюэле одолел чеха <span class=error>Иржи</span> Веселы занимающего 48-е место мирового рейтинга — 6/3 6/3. Увеличить
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За 1 час 7 минут матча Филипп сделал семь эйсов и три брейка, не совершая ошибок при подаче. Тогда как Иржи выполнил одну подачу навылет и допустил пять двойных ошибок. Счёт личных встреч оппонентов стал 3:0 в пользу немца.

В четвертьфинале соревнований Generali Open Кольшрайбер сыграет либо с французом Жилем Симоном, либо с сербом Душаном Лайовичем.
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