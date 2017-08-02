Филипп Кольшрайбер стал четвертьфиналистом соревнований в Китцбюэле
47-я ракетка мира, немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер, во втором круге турнира в Китцбюэле одолел чеха Иржи Веселы, занимающего 48-е место мирового рейтинга, — 6/3, 6/3.
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За 1 час 7 минут матча Филипп сделал семь эйсов и три брейка, не совершая ошибок при подаче. Тогда как Иржи выполнил одну подачу навылет и допустил пять двойных ошибок. Счёт личных встреч оппонентов стал 3:0 в пользу немца.
В четвертьфинале соревнований Generali Open Кольшрайбер сыграет либо с французом Жилем Симоном, либо с сербом Душаном Лайовичем.
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