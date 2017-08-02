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https://sport.mail.ru/news/tennis/30564249/
2 августа 2017, 14:36 | Теннис | GoTennis.ru

Орасио Себальос не смог выйти в четвертьфинал турнира в Китцбюэле

57-я ракетка мира, аргентинец Орасио Себальос, во втором круге турнира в Китцбюэле уступил своему соотечественнику Ренцо Оливо.

57-я ракетка мира аргентинец <span class=error>Орасио</span> Себальос во втором круге турнира в Китцбюэле уступил своему соотечественнику <span class=error>Ренцо</span> <span class=error>Оливо</span> занимающему 118-ю строчку рейтинга ATP — 6/7 (4) 2/6. Увеличить
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57-я ракетка мира, аргентинец Орасио Себальос, во втором круге турнира в Китцбюэле уступил своему соотечественнику Ренцо Оливо, занимающему 118-ю строчку рейтинга ATP, — 6/7 (4), 2/6.
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