Орасио Себальос не смог выйти в четвертьфинал турнира в Китцбюэле
57-я ракетка мира, аргентинец Орасио Себальос, во втором круге турнира в Китцбюэле уступил своему соотечественнику Ренцо Оливо.
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57-я ракетка мира, аргентинец Орасио Себальос, во втором круге турнира в Китцбюэле уступил своему соотечественнику Ренцо Оливо, занимающему 118-ю строчку рейтинга ATP, — 6/7 (4), 2/6.
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