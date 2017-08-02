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2 августа 2017, 13:46 | Теннис | GoTennis.ru

Роджер Федерер выступит на «Мастерсе» в Монреале

Третья ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер, подтвердил, что сыграет на турнире в Монреале, который пройдёт с 7 по 13 августа. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Третья ракетка мира швейцарец Роджер <span class=error>Федерер</span> подтвердил что сыграет на турнире в Монреале который пройдёт с 7 по 13 августа. Об этом сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> соревнований. Увеличить
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35-летний уроженец Базеля выстуит на канадаском «Мастерсе», место проведения которого варьируется между Монреалем и Торонто, впервые с 2014 года.
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