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2 августа 2017, 11:28 | Теннис | Чемпионат.com

Андерсон: Я был влюблён в Курникову

Южноафариканец Кевин Андерсон в рубрике официального сайта ATP «В первый раз», рассказал о первом поразительном моменте в туре и о своей первой влюблённости в знаменитость.

«Первый поразительный момент случился, когда я на тренировке в Майами сыграл сет с Федерером. На тот момент я уже немного играл в туре и видел некоторых топ-игроков. Помню, что тот сет я выиграл. Понимаю, что это лишь тренировка, но ощущение было нереальное. В том же году я обыграл Новака. Я бы мог назвать это событие первым, но тренировка с Федерером всё же состоялась парой дней раньше.

Первая влюблённость в знаменитость? Это клише, но, пожалуй, как и все в то время, я был влюблён в Курникову, — сказал Андерсон.
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