Андерсон: Я был влюблён в Курникову
Южноафариканец Кевин Андерсон в рубрике официального сайта ATP «В первый раз», рассказал о первом поразительном моменте в туре и о своей первой влюблённости в знаменитость.
«Первый поразительный момент случился, когда я на тренировке в Майами сыграл сет с Федерером. На тот момент я уже немного играл в туре и видел некоторых
Первая влюблённость в знаменитость? Это клише, но, пожалуй, как и все в то время, я был влюблён в Курникову, — сказал Андерсон.
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