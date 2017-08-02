Андерсон: Я был влюблён в Курникову

«Первый поразительный момент случился, когда я на тренировке в Майами сыграл сет с Федерером. На тот момент я уже немного играл в туре и видел некоторых топ-игроков. Помню, что тот сет я выиграл. Понимаю, что это лишь тренировка, но ощущение было нереальное. В том же году я обыграл Новака. Я бы мог назвать это событие первым, но тренировка с Федерером всё же состоялась парой дней раньше.

Первая влюблённость в знаменитость? Это клише, но, пожалуй, как и все в то время, я был влюблён в Курникову, — сказал Андерсон.