Михаил Кукушкин покидает соревнования в Лос-Кабосе

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Поединок продлился 2 часа 17 минут. 102-я ракетка мира, 29-летний Михаил, записал в свой актив четыре эйса и один брейк, один раз ошибившись при подаче. 19-летний Тэйлор, занимающий 127-ю позицию в мировой классификации, выполнил одиннадцать подач навылет, реализовал пять брейк-пойнтов и допустил четыре двойные ошибки. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором круге соревнований Abierto Mexicano de Tennis Фритц сразится с испанцем Альбертом Рамосом.