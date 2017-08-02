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2 августа 2017, 10:57 | Теннис | GoTennis.ru

Михаил Кукушкин покидает соревнования в Лос-Кабосе

Представитель Казахстана Михаил Кукушкин не смог преодолеть барьер первого круга турнира в Лос-Кабосе, уступив в трёх партиях американцу Тэйлору Фритцу, — 7/6 (5), 2/6, 2/6.

Представитель Казахстана Михаил Кукушкин не смог преодолеть барьер первого круга турнира в <nobr>Лос-Кабосе</nobr> уступив в трёх партиях американцу <span class=error>Тэйлору</span> <span class=error>Фритцу</span> — 7/6 (5) 2/6 2/6. Увеличить
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Поединок продлился 2 часа 17 минут. 102-я ракетка мира, 29-летний Михаил, записал в свой актив четыре эйса и один брейк, один раз ошибившись при подаче. 19-летний Тэйлор, занимающий 127-ю позицию в мировой классификации, выполнил одиннадцать подач навылет, реализовал пять брейк-пойнтов и допустил четыре двойные ошибки. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором круге соревнований Abierto Mexicano de Tennis Фритц сразится с испанцем Альбертом Рамосом.
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