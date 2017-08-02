Михаил Кукушкин покидает соревнования в Лос-Кабосе
Представитель Казахстана Михаил Кукушкин не смог преодолеть барьер первого круга турнира в
Лос-Кабосе, уступив в трёх партиях американцу Тэйлору Фритцу, — 7/6 (5), 2/6, 2/6.
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Поединок продлился 2 часа 17 минут. 102-я ракетка мира, 29-летний Михаил, записал в свой актив четыре эйса и один брейк, один раз ошибившись при подаче. 19-летний Тэйлор, занимающий 127-ю позицию в мировой классификации, выполнил одиннадцать подач навылет, реализовал пять
Во втором круге соревнований Abierto Mexicano de Tennis Фритц сразится с испанцем Альбертом Рамосом.
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