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2 августа 2017, 10:27 | Теннис | GoTennis.ru

Маркос Багдатис преодолел барьер первого круга соревнований в Вашингтоне

Киприот Маркос Багдатис прошёл во второй раунд турнира в Вашингтоне, обыграв в двух сетах израильтянина Эдана Лешема, — 7/6 (1), 6/0.

Киприот <span class=error>Маркос</span> Багдатис прошёл во второй раунд турнира в Вашингтоне обыграв в двух сетах израильтянина <span class=error>Эдана</span> <span class=error>Лешема</span> — 7/6 (1) 6/0. Увеличить
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За 1 час 43 минуты матча 77-я ракетка мира, 32-летний Маркос, сделал три брейка и шесть эйсов, дважды ошибившись при подаче. 20-летний Лешем, находящийся на 278-й строчке мировой табели о рангах, выполнил пять эйсов и допустил две двойные ошибки. Прежде между собой игроки не встречались.

Следующим соперником Багдатиса на соревнованиях Citi Open будет американец Райан Харрисон.
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