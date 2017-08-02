Маркос Багдатис преодолел барьер первого круга соревнований в Вашингтоне

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За 1 час 43 минуты матча 77-я ракетка мира, 32-летний Маркос, сделал три брейка и шесть эйсов, дважды ошибившись при подаче. 20-летний Лешем, находящийся на 278-й строчке мировой табели о рангах, выполнил пять эйсов и допустил две двойные ошибки. Прежде между собой игроки не встречались.

Следующим соперником Багдатиса на соревнованиях Citi Open будет американец Райан Харрисон.