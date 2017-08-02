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https://sport.mail.ru/news/tennis/30560739/
2 августа 2017, 10:27 | Теннис | GoTennis.ru

Фернандо Вердаско одержал волевую победу на старте турнира в Лос-Кабосе

38-я ракетка мира, испанский теннисист Фернандо Вердаско, в первом раунде турнира в Лос-Кабосе победил американца Эрнесто Эскобедо, занимающего 83-ю строчку мирового рейтинга, — 6/7 (6), 7/5, 6/2.

38-я ракетка мира испанский теннисист <span class=error>Фернандо</span> <span class=error>Вердаско</span> в первом раунде турнира в <nobr>Лос-Кабосе</nobr> победил американца <span class=error>Эрнесто</span> Эскобедо занимающего 83-ю строчку мирового рейтинга — 6/7 (6) 7/5 6/2. Увеличить
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Спортсмены провели на корте 2 часа 22 минуты, за которые Фернандо сделал восемь эйсов и четыре брейка, пять раз ошибившись при подаче. Тогда как Эрнесто выполнил пять подач навылет, реализовал один брейк-пойнт и допустил две двойные ошибки. Счёт личных встреч оппонентов стал 2:0 в пользу испанца.

Во втором круге соревнований Abierto Mexicano de Tennis Вердаско сразится с французом Венсаном Мийо, одолевшим британца Брайдена Клайна, — 6/2, 3/6, 6/1.
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