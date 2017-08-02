Фернандо Вердаско одержал волевую победу на старте турнира в Лос-Кабосе

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Спортсмены провели на корте 2 часа 22 минуты, за которые Фернандо сделал восемь эйсов и четыре брейка, пять раз ошибившись при подаче. Тогда как Эрнесто выполнил пять подач навылет, реализовал один брейк-пойнт и допустил две двойные ошибки. Счёт личных встреч оппонентов стал 2:0 в пользу испанца.

Во втором круге соревнований Abierto Mexicano de Tennis Вердаско сразится с французом Венсаном Мийо, одолевшим британца Брайдена Клайна, — 6/2, 3/6, 6/1.