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https://sport.mail.ru/news/tennis/30560558/
2 августа 2017, 10:27 | Теннис | GoTennis.ru

Миша Зверев завершил выступление на соревнованиях в Вашингтоне

26-я ракетка мира, немецкий теннисист Миша Зверев, во втором круге турнира в Вашингтоне уступил аргентинцу Гвидо Пелье, занимающему сотую строчку рейтинга ATP, со счётом 7/6 (5), 6/7 (2), 3/6.

26-я ракетка мира немецкий теннисист Миша <span class=error>Зверев</span> во втором круге турнира в Вашингтоне уступил аргентинцу <span class=error>Гвидо</span> <span class=error>Пелье</span> занимающему сотую строчку рейтинга ATP со счётом 7/6 (5) 6/7 (2) 3/6. Увеличить
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Спортсмены провели на корте 2 часа 19 минут. За это время Миша выполнил двенадцать подач навылет и допустил две двойные ошибки. Тогда как Гвидо сделал четыре эйса и два брейка, не совершая ошибок при подаче. Аргентинец сравнял счёт в личных встречах игроков — 1:1.

В третьем круге соревнований Citi Open Пелья сразится либо с французом Гаэлем Монфисом, либо с Юки Бхамбри из Индии.
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