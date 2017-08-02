Миша Зверев завершил выступление на соревнованиях в Вашингтоне

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Спортсмены провели на корте 2 часа 19 минут. За это время Миша выполнил двенадцать подач навылет и допустил две двойные ошибки. Тогда как Гвидо сделал четыре эйса и два брейка, не совершая ошибок при подаче. Аргентинец сравнял счёт в личных встречах игроков — 1:1.

В третьем круге соревнований Citi Open Пелья сразится либо с французом Гаэлем Монфисом, либо с Юки Бхамбри из Индии.