Франческа Скьявоне не справилась с Катериной Бондеренко на турнире в Стэнфорде

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Поединок продлился 1 час 28 минут. 71-я ракетка мира, 37-летняя Скьявоне, четырежды брала подачу соперницы, совершила два эйса и четыре двойные ошибки. 30-летняя Катерина, занимающая 111-ю позицию в мировой классификации, сделала шесть брейков и один эйс, восемь раз ошибившись при подаче. Итальянка остаётся лидером в личных встречах спортсменок — 3:1.

Во втором круге соревнований Bank of the West Classic Бондаренко сыграет с чешкой Петрой Квитовой.