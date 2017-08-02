Франческа Скьявоне не справилась с Катериной Бондеренко на турнире в Стэнфорде
Итальянская теннисистка Франческа Скьявоне не смогла преодолеть барьер первого раунда турнира в Стэнфорде, проиграв в двух сетах украинке Катерине Бондеренко, — 3/6, 4/6.
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Поединок продлился 1 час 28 минут. 71-я ракетка мира, 37-летняя Скьявоне, четырежды брала подачу соперницы, совершила два эйса и четыре двойные ошибки. 30-летняя Катерина, занимающая 111-ю позицию в мировой классификации, сделала шесть брейков и один эйс, восемь раз ошибившись при подаче. Итальянка остаётся лидером в личных встречах спортсменок — 3:1.
Во втором круге соревнований Bank of the West Classic Бондаренко сыграет с чешкой Петрой Квитовой.
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