Лос-Кабос. Иво Карлович на двух тай-брейках уступил Кантену Гали

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За 1 час 40 минут матча Иво выполнил двенадцать подач навылет и допустил пять двойных ошибок. Тогда как Кантен отметился пятью эйсами и тремя ошибками при подаче. Это была первая очная встреча игроков.

Во втором раунде соревнований Abierto Mexicano de Tennis Гали сразится с боснийцем Дамиром Джумхуром.