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https://sport.mail.ru/news/tennis/30560556/
2 августа 2017, 10:25 | Теннис | GoTennis.ru

Лос-Кабос. Иво Карлович на двух тай-брейках уступил Кантену Гали

31-я ракетка мира, хорватский теннисист Иво Карлович, в первом круге турнира в Лос-Кабосе потерпел поражение от француза Кантена Гали, занимающего 126-е место мирового рейтинга, — 6/7 (5), 6/7 (8).

31-я ракетка мира хорватский теннисист <span class=error>Иво</span> Карлович в первом круге турнира в <nobr>Лос-Кабосе</nobr> потерпел поражение от француза <span class=error>Кантена</span> Гали занимающего 126-е место мирового рейтинга — 6/7 (5) 6/7 (8). Увеличить
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За 1 час 40 минут матча Иво выполнил двенадцать подач навылет и допустил пять двойных ошибок. Тогда как Кантен отметился пятью эйсами и тремя ошибками при подаче. Это была первая очная встреча игроков.

Во втором раунде соревнований Abierto Mexicano de Tennis Гали сразится с боснийцем Дамиром Джумхуром.
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