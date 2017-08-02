Citi Open. Кайл Эдмунд отдал Хён Чону четыре гейма

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За 57 минут проведённых на корте, 41-й номер рейтинга АТР, 22-летний Кайл, записал в свой актив пять брейков и семь эйсов, дважды ошибившись при подаче. 21-летний Хён Чон, занимающий 56-е место в мировой классификации, один раз взял подачу соперника, сделал один эйс и пять двойных ошибок. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором круге соревнований Citi Open Эдмунд померится силами с болгарином Григором Димитровым.