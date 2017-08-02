Джек Сок пробился в третий раунд турнира в Вашингтоне
19-я ракетка мира, американский теннисист Джек Сок, во втором раунде турнира в Вашингтоне взял верх над румыном Мариушем Копилом, занимающим 90-е место мирового рейтинга, — 7/6 (2), 7/6 (6).
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Спортсмены провели на корте 1 час 57 минут, за которые Джек шесть раз подал навылет и допустил три двойные ошибки. Тогда как Мариуш отметился десятью эйсами и пятью ошибками при подаче. Прежде оппоненты не встречались.
В третьем раунде соревнований Citi Open Сок сыграет либо с австралийцем Марком Полмансом, либо с американцем Джаредом Дональдсоном.
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