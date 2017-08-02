Стэнфорд. Кэтрин Беллис оказалась сильнее Ализе Корне
Американская теннисистка Кэтрин Беллис преодолела барьер первого раунда турнира в Стэнфорде, обыграв в двух сетах француженку Ализе Корне, — 6/3, 6/2.
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За 1 час 16 минут матча 44-я ракетка мира, 18-летняя Кэтрин, записала в свой актив четыре брейка и один эйс. 27-летняя Корне, занимающая 45-е место в мировой классификации, не подавала навылет и допустила одну двойную ошибку. Ранее между собой спортсменки не встречались.
Во втором круге соревнований Bank of the West Classic Беллис сразится с Вероникой Сепеде Роиг из Парагвая, победившей американку Кристи Ан, — 2/6, 7/5, 6/1.
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