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https://sport.mail.ru/news/tennis/30560392/
2 августа 2017, 10:24 | Теннис | GoTennis.ru

Стэнфорд. Кэтрин Беллис оказалась сильнее Ализе Корне

Американская теннисистка Кэтрин Беллис преодолела барьер первого раунда турнира в Стэнфорде, обыграв в двух сетах француженку Ализе Корне, — 6/3, 6/2.

Американская теннисистка <span class=error>Кэтрин</span> <span class=error>Беллис</span> преодолела барьер первого раунда турнира в Стэнфорде обыграв в двух сетах француженку <span class=error>Ализе</span> Корне — 6/3 6/2. Увеличить
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За 1 час 16 минут матча 44-я ракетка мира, 18-летняя Кэтрин, записала в свой актив четыре брейка и один эйс. 27-летняя Корне, занимающая 45-е место в мировой классификации, не подавала навылет и допустила одну двойную ошибку. Ранее между собой спортсменки не встречались.

Во втором круге соревнований Bank of the West Classic Беллис сразится с Вероникой Сепеде Роиг из Парагвая, победившей американку Кристи Ан, — 2/6, 7/5, 6/1.
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