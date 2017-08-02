Нисикори взял верх над Янгом и вышел в третий круг теннисного турнира в Вашингтоне
МОСКВА, 2 авг —
Р-Спорт. Японец Кэй Нисикори нанес поражение американцу Дональду Янгу и оформил выход в третий круг теннисного турнира в Вашингтоне с призовым фондом 1,75 миллиона долларов.
Нисикори, посеянный на турнире под вторым номером, одержал победу над Янгом в трех партиях со счетом 6:3, 4:6, 7:6 (7:5). Поединок продолжался 2 часа 26 минут.
Соперником 27-летнего японца в третьем раунде соревнований станет аргентинец Хуан Мартин Дель Потро (13).
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