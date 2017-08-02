Стэнфорд. Коко Вандевеге на отказе Айлы Томлянович прошла во второй круг турнира

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За 32 минуты матча Коко сделала три эйса и два брейка, трижды ошибившись при подаче. Тогда как Айла ни разу не брала подачу оппонентки и допустила две двойные ошибки. Это была первая очная встреча спортсменок.