Стэнфорд. Коко Вандевеге на отказе Айлы Томлянович прошла во второй круг турнира
24-я ракетка мира, американская теннисистка Коко Вандевеге, в первом раунде турнира в Вашингтоне победила хорватку Айлу Томлянович, занимающую 228-е место мирового рейтинга. При счёте 2/6 в пользу соперницы Томлянович отказалась от продолжения борьбы. Причиной отказа послужила травма плеча.
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За 32 минуты матча Коко сделала три эйса и два брейка, трижды ошибившись при подаче. Тогда как Айла ни разу не брала подачу оппонентки и допустила две двойные ошибки. Это была первая очная встреча спортсменок.
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