Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30559907/
2 августа 2017, 10:23 | Теннис | GoTennis.ru

Стэнфорд. Коко Вандевеге на отказе Айлы Томлянович прошла во второй круг турнира

24-я ракетка мира, американская теннисистка Коко Вандевеге, в первом раунде турнира в Вашингтоне победила хорватку Айлу Томлянович, занимающую 228-е место мирового рейтинга. При счёте 2/6 в пользу соперницы Томлянович отказалась от продолжения борьбы. Причиной отказа послужила травма плеча.

24-я ракетка мира американская теннисистка <span class=error>Коко</span> Вандевеге в первом раунде турнира в Вашингтоне победила хорватку <span class=error>Айлу</span> Томлянович занимающую 228-е место мирового рейтинга. При счёте 2/6 в пользу соперницы Томлянович отказалась от продолжения борьбы. Причиной отказа послужила травма плеча. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 32 минуты матча Коко сделала три эйса и два брейка, трижды ошибившись при подаче. Тогда как Айла ни разу не брала подачу оппонентки и допустила две двойные ошибки. Это была первая очная встреча спортсменок.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
02 августа

Коко Вандевеге: Довольна своей игрой в поединке с Томлянович

Джек Сок: Было трудно справиться с подачей Копила

Томми Хаас: Хотелось подольше задержаться в Китцбюэле