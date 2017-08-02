Хуан Мартин Дель Потро успешно стартовал на турнире в Вашингтоне

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 1 час 25 минут, проведённые на корте, 32-я ракетка мира, 28-летний Хуан Мартин, сделал пятнадцать эйсов и пять брейков, один раз ошибившись при подаче. 29-летний Лукаш, занимающий 119-ю позицию в мировой классификации, выполнил семь подач навылет, реализовал два брейк-пойнта и допустил шесть двойных ошибок. Аргентинец увеличил преимущество в личных встречах игроков — 2:0.

В третьем раунде соревнований Citi Open Дель Потро сразится либо с японцем Кеи Нишикори, либо с американцем Дональдом Янгом.