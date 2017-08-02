Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30559789/
2 августа 2017, 10:23 | Теннис | GoTennis.ru

Хуан Мартин Дель Потро успешно стартовал на турнире в Вашингтоне

Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро преодолел барьер первого круга турнира в Вашингтоне, переиграв в двух сетах словака Лукаша Лацко, — 7/5, 6/2.

Аргентинский теннисист Хуан <span class=error>Мартин</span> <span class=error>Дель</span> <span class=error>Потро</span> преодолел барьер первого круга турнира в Вашингтоне переиграв в двух сетах словака <span class=error>Лукаша</span> <span class=error>Лацко</span> — 7/5 6/2. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 1 час 25 минут, проведённые на корте, 32-я ракетка мира, 28-летний Хуан Мартин, сделал пятнадцать эйсов и пять брейков, один раз ошибившись при подаче. 29-летний Лукаш, занимающий 119-ю позицию в мировой классификации, выполнил семь подач навылет, реализовал два брейк-пойнта и допустил шесть двойных ошибок. Аргентинец увеличил преимущество в личных встречах игроков — 2:0.

В третьем раунде соревнований Citi Open Дель Потро сразится либо с японцем Кеи Нишикори, либо с американцем Дональдом Янгом.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Андерсон: Я был влюблён в Курникову

Южноафариканец Кевин Андерсон в рубрике официального сайта ATP «В первый раз», рассказал о первом поразительном моменте в туре и о своей первой влюблённости в знаменитость.
Еще 7 новостей  Все новости
02 августа

Джек Сок: Было трудно справиться с подачей Копила

Томми Хаас: Хотелось подольше задержаться в Китцбюэле

Михаил Кукушкин покидает соревнования в Лос-Кабосе