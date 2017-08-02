Хуан Мартин Дель Потро успешно стартовал на турнире в Вашингтоне
Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро преодолел барьер первого круга турнира в Вашингтоне, переиграв в двух сетах словака Лукаша Лацко, — 7/5, 6/2.
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За 1 час 25 минут, проведённые на корте, 32-я ракетка мира, 28-летний Хуан Мартин, сделал пятнадцать эйсов и пять брейков, один раз ошибившись при подаче. 29-летний Лукаш, занимающий 119-ю позицию в мировой классификации, выполнил семь подач навылет, реализовал два
В третьем раунде соревнований Citi Open Дель Потро сразится либо с японцем Кеи Нишикори, либо с американцем Дональдом Янгом.
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