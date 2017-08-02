Белорусский теннисист Максим Мирный вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Австрии
2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальду победно стартовали на теннисном турнире Generali Open в австрийском Кицбюэле (призовой фонд — 482 тыс. евро), сообщает корреспондент БЕЛТА.
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В первом раунде соревнований парного разряда Мирный и Освальд победили австрийский дуэт Геральд Мельцер /
Две белорусские теннисистки играют на турнирах в США. В стартовом поединке соревнований Citi Open в Вашингтоне (призовой фонд — $226 тыс.) Арина Соболенко, занимающая 121-е место в мировом рейтинге, переиграла 34-ю ракетку планеты американку Лорен Дэвис в двух сетах — 7:5, 6:3. Ее следующая соперница определится сегодня после матча между немецкой теннисисткой Сабин Лисицки (190-й номер рейтинга WTA) и гречанкой Валентини Грамматикопулу (179).
На турнире в Лексингтоне (призовой фонд — $60 тыс.) белоруска Вера Лапко (241) в стартовом поединке встретится с американкой Дженифер Элие (270). В парном разряде Вера Лапко и австралийская теннисистка Присцилла Хон сыграют с американским дуэтом Анна Барановски / Шейл Бучард.
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