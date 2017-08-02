Австриец Тим пробился в третий раунд теннисного турнира в Вашингтоне

Тим, посеянный на турнире под первым номером, во втором раунде в двух партиях переиграл Генри Лааксонена из Швейцарии — 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 3 минуты.

Соперником австрийца в третьем раунде будет победитель матча Малек Джазири (Тунис) — Кевин Андерсон (ЮАР, 15).