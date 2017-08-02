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2 августа 2017, 8:53 | Теннис | Р-Спорт

Австриец Тим пробился в третий раунд теннисного турнира в Вашингтоне

МОСКВА, 2 авг — Р-Спорт. Австрийский теннисист Доминик Тим вышел в третий круг теннисного турнира в Вашингтоне, призовой фонд которого составляет около 1,75 миллиона долларов.

Тим, посеянный на турнире под первым номером, во втором раунде в двух партиях переиграл Генри Лааксонена из Швейцарии — 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 3 минуты.

Соперником австрийца в третьем раунде будет победитель матча Малек Джазири (Тунис) — Кевин Андерсон (ЮАР, 15).
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