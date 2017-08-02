Турсунов обыграл Крюгера и вышел во второй круг турнира ATP в Вашингтоне
ТАСС, 2 августа. Россиянин Дмитрий Турсунов обыграл американца Митчелла Крюгера в первом круге турнира Ассоциации
теннисистов-профессионалов (ATP) в Вашингтоне (призовой фонд — $2 млн).
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34-летний россиянин, который попал на турнир по «специальному» рейтингу, победил соперника со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 6:4. Встреча прерывалась на несколько часов из- за дождя.
Во втором круге Турсунов встретится с представителем Люксембурга Жилем Мюллером, «посеянным» на турнире под 11-м номером.
Ранее во второй круг вышел Даниил Медведев. Ему предстоит провести матч против хозяина корта Стива Джонсона (14).
Турнир в Вашингтоне завершится 6 августа.
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