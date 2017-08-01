Екатерина Макарова прошла во второй раунд турнира в Вашингтоне

За 1 час 32 минуты матча 58-я ракетка мира, 29-летняя Екатерина, сделала четыре брейка и три эйса, дважды ошибившись при подаче. 22-летняя Лёб, занимающая 156-ю строчку мировой табели о рангах, два раза брала подачу соперницы, совершила пять эйсов и шесть двойных ошибок. Прежде между собой спортсменки не встречались.

Во втором раунде турнира Citi Open Макарова сыграет с Моникой Пюиг из Пуэрто-Рико.