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https://sport.mail.ru/news/tennis/30557762/
1 августа 2017, 23:56 | Теннис | GoTennis.ru

Екатерина Макарова прошла во второй раунд турнира в Вашингтоне

Российская теннисистка Екатерина Макарова преодолела барьер первого круга соревнований в Вашингтоне, переиграв в двух сетах американку Джейми Лёб, — 7/6 (4), 6/3.

За 1 час 32 минуты матча 58-я ракетка мира, 29-летняя Екатерина, сделала четыре брейка и три эйса, дважды ошибившись при подаче. 22-летняя Лёб, занимающая 156-ю строчку мировой табели о рангах, два раза брала подачу соперницы, совершила пять эйсов и шесть двойных ошибок. Прежде между собой спортсменки не встречались.

Во втором раунде турнира Citi Open Макарова сыграет с Моникой Пюиг из Пуэрто-Рико.
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