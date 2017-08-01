Екатерина Макарова прошла во второй раунд турнира в Вашингтоне
Российская теннисистка Екатерина Макарова преодолела барьер первого круга соревнований в Вашингтоне, переиграв в двух сетах американку Джейми Лёб, — 7/6 (4), 6/3.
За 1 час 32 минуты матча 58-я ракетка мира, 29-летняя Екатерина, сделала четыре брейка и три эйса, дважды ошибившись при подаче. 22-летняя Лёб, занимающая 156-ю строчку мировой табели о рангах, два раза брала подачу соперницы, совершила пять эйсов и шесть двойных ошибок. Прежде между собой спортсменки не встречались.
Во втором раунде турнира Citi Open Макарова сыграет с Моникой Пюиг из
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