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https://sport.mail.ru/news/tennis/30557403/
1 августа 2017, 22:16 | Теннис | GoTennis.ru

Вера Звонарёва не смогла преодолеть барьер первого круга турнира ITF в Испании

Российская теннисистка Вера Звонарёва завершила выступление на соревнованиях ITF в Сеговии (Испания), проиграв в двух сетах испанке Росио Де Ла Торре-Санчес, — 4/6, 6/7 (6).

За время матча 746-я ракетка мира, 32-летняя Звонарёва, четырежды брала подачу соперницы и допустила четыре двойные ошибки. 26-летняя Торре-Санчес, занимающая 719-ю позицию в мировой классификации, сделала пять брейков и один эйс, девять раз ошибившись при подаче. Прежде между собой спортсменки не встречались.

Во втором раунде турнира испанка сразится с болгаркой Александриной Найденовой.
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