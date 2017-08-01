Вера Звонарёва не смогла преодолеть барьер первого круга турнира ITF в Испании
Российская теннисистка Вера Звонарёва завершила выступление на соревнованиях ITF в Сеговии (Испания), проиграв в двух сетах испанке Росио Де Ла
Торре-Санчес, — 4/6, 6/7 (6).
За время матча 746-я ракетка мира, 32-летняя Звонарёва, четырежды брала подачу соперницы и допустила четыре двойные ошибки. 26-летняя
Во втором раунде турнира испанка сразится с болгаркой Александриной Найденовой.
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