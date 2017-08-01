Вера Звонарёва не смогла преодолеть барьер первого круга турнира ITF в Испании

За время матча 746-я ракетка мира, 32-летняя Звонарёва, четырежды брала подачу соперницы и допустила четыре двойные ошибки. 26-летняя Торре-Санчес, занимающая 719-ю позицию в мировой классификации, сделала пять брейков и один эйс, девять раз ошибившись при подаче. Прежде между собой спортсменки не встречались.

Во втором раунде турнира испанка сразится с болгаркой Александриной Найденовой.