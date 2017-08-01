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https://sport.mail.ru/news/tennis/30554432/
1 августа 2017, 16:23 | Теннис | Чемпионат.com

Кольшрайбер одолел Багниса в первом круге турнира в Кицбюэле

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер пробился во второй круг турнира в Кицбюэле, в трёх партиях одолев представителя Аргентины Факундо Багниса (Q) со счётом 7:5, 3:6, 6:3.

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер пробился во второй круг турнира в Кицбюэле в трёх партиях одолев представителя Аргентины <span class=error>Факундо</span> <span class=error>Багниса</span> (Q) со счётом 7:5 3:6 6:3. Увеличить
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Продолжительность встречи составила 2 часа 11 минут. Уроженец Аугсбурга 10 раз подал навылет, совершил 7 двойных ошибок и реализовал 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету Факундо 121 эйс, 8 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Кольшрайбер поспорит с победителем противостояния Иржи Веселы (Чехия, 7) — Янник Ханфман (Германия, SE).
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