Кольшрайбер одолел Багниса в первом круге турнира в Кицбюэле

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Продолжительность встречи составила 2 часа 11 минут. Уроженец Аугсбурга 10 раз подал навылет, совершил 7 двойных ошибок и реализовал 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету Факундо 121 эйс, 8 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Кольшрайбер поспорит с победителем противостояния Иржи Веселы (Чехия, 7) — Янник Ханфман (Германия, SE).