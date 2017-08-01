Алексей Ватутин проиграл стартовый матч «Челленджера» в Чехии
179-я ракетка мира, российский теннисист Алексей Ватутин, на старте турнира категории «Челленджер» в чешском городе Либерец уступил хозяину кортов Вацлаву Шафранеку, занимающему 204-е место мирового рейтинга, — 4/6, 5/7.
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Спортсмены провели на корте 1 час 16 минут, за которые Алексей сделал один эйс и три брейка, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Вацлав трижды подал навылет и реализовал пять
За выход в четвертьфинал соревнований Шафранек сыграет либо с аргентинцем Агустином Велотти, либо с узбеком Санжаом Файзиевым.
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