Алексей Ватутин проиграл стартовый матч «Челленджера» в Чехии

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Спортсмены провели на корте 1 час 16 минут, за которые Алексей сделал один эйс и три брейка, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Вацлав трижды подал навылет и реализовал пять брейк-пойнтов, допустив одну двойную ошибку. Прежде оппоненты не встречались.

За выход в четвертьфинал соревнований Шафранек сыграет либо с аргентинцем Агустином Велотти, либо с узбеком Санжаом Файзиевым.