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1 августа 2017, 15:43 | Теннис | GoTennis.ru

Алексей Ватутин проиграл стартовый матч «Челленджера» в Чехии

179-я ракетка мира, российский теннисист Алексей Ватутин, на старте турнира категории «Челленджер» в чешском городе Либерец уступил хозяину кортов Вацлаву Шафранеку, занимающему 204-е место мирового рейтинга, — 4/6, 5/7.

179-я ракетка мира российский теннисист Алексей <span class=error>Ватутин</span> на старте турнира категории Челленджер в чешском городе <span class=error>Либерец</span> уступил хозяину кортов <span class=error>Вацлаву</span> <span class=error>Шафранеку</span> занимающему 204-е место мирового рейтинга — 4/6 5/7. Увеличить
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Спортсмены провели на корте 1 час 16 минут, за которые Алексей сделал один эйс и три брейка, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Вацлав трижды подал навылет и реализовал пять брейк-пойнтов, допустив одну двойную ошибку. Прежде оппоненты не встречались.

За выход в четвертьфинал соревнований Шафранек сыграет либо с аргентинцем Агустином Велотти, либо с узбеком Санжаом Файзиевым.
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