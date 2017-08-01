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https://sport.mail.ru/news/tennis/30553831/
1 августа 2017, 15:25 | Теннис | GoTennis.ru

Орасио Себальос одержал волевую победу на старте турнира в Китцбюэле

57-я ракетка мира, аргентинский теннисист Орасио Себальос, в первом круге соревнований Generali Open взя верх над бразильцем Рожерио Дутра Да Сильвой, занимающим 64-е место мирового рейтинга, — 2/6, 7/6 (11), 7/6 (4).

57-я ракетка мира аргентинский теннисист <span class=error>Орасио</span> Себальос в первом круге соревнований Generali <span class=error>Open</span> <span class=error>взя</span> верх над бразильцем <span class=error>Рожерио</span> <span class=error>Дутра</span> Да <span class=error>Сильвой</span> занимающим 64-е место мирового рейтинга — 2/6 7/6 (11) 7/6 (4). Увеличить
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За 2 часа 53 минуты матча Орасио сделал десять эйсов и один брейк, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Рожерио тринадцать раз подал навылет и реализовал три брейк-пойнта, допустив пять двойных ошибок. Счёт личных встреч оппонентов стал 2:0 в пользу аргентинца.

Во втором раунде турнира в Китцбюэле Себальос сыграет или с аргентинцем Ренцо Оливо, или с бразильцем Тьяго Монтейро.
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