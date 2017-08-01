Орасио Себальос одержал волевую победу на старте турнира в Китцбюэле

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За 2 часа 53 минуты матча Орасио сделал десять эйсов и один брейк, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Рожерио тринадцать раз подал навылет и реализовал три брейк-пойнта, допустив пять двойных ошибок. Счёт личных встреч оппонентов стал 2:0 в пользу аргентинца.

Во втором раунде турнира в Китцбюэле Себальос сыграет или с аргентинцем Ренцо Оливо, или с бразильцем Тьяго Монтейро.