Орасио Себальос одержал волевую победу на старте турнира в Китцбюэле
57-я ракетка мира, аргентинский теннисист Орасио Себальос, в первом круге соревнований Generali Open взя верх над бразильцем Рожерио Дутра Да Сильвой, занимающим 64-е место мирового рейтинга, — 2/6, 7/6 (11), 7/6 (4).
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За 2 часа 53 минуты матча Орасио сделал десять эйсов и один брейк, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Рожерио тринадцать раз подал навылет и реализовал три
Во втором раунде турнира в Китцбюэле Себальос сыграет или с аргентинцем Ренцо Оливо, или с бразильцем Тьяго Монтейро.
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