Generali Open. Робин Хаазе проиграл Сантьяго Хиральдо
52-я ракетка мира, голландский теннисист Робин Хаазе, на старте турнира в австрийском Китцбюэле уступил колумбийцу Сантьяго Хиральдо, занимающему 122-е место мирового рейтинга, — 6/7 (6), 6/4, 4/6.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Спортсмены провели на корте 2 часа 13 минут, за которые Робин девятнадцать раз подал навылет и реализовал три
Во втором раунде соревнований Generali Open Хиральдо сыграет либо с аргентинцем Карлосом Берлоком, либо с австрийцем Геральдом Мельцером.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter