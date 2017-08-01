Generali Open. Робин Хаазе проиграл Сантьяго Хиральдо

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Спортсмены провели на корте 2 часа 13 минут, за которые Робин девятнадцать раз подал навылет и реализовал три брейк-пойнта, допустив три двойные ошибки. Тогда как Сантьяго сделал семь эйсов и три брейка, дважды ошибившись при подаче. Счёт личных встреч оппонентов стал 4:0 в пользу колумбийца.

Во втором раунде соревнований Generali Open Хиральдо сыграет либо с аргентинцем Карлосом Берлоком, либо с австрийцем Геральдом Мельцером.