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https://sport.mail.ru/news/tennis/30553413/
1 августа 2017, 14:57 | Теннис | GoTennis.ru

Generali Open. Робин Хаазе проиграл Сантьяго Хиральдо

52-я ракетка мира, голландский теннисист Робин Хаазе, на старте турнира в австрийском Китцбюэле уступил колумбийцу Сантьяго Хиральдо, занимающему 122-е место мирового рейтинга, — 6/7 (6), 6/4, 4/6.

52-я ракетка мира голландский теннисист <span class=error>Робин</span> <span class=error>Хаазе</span> на старте турнира в австрийском Китцбюэле уступил колумбийцу Сантьяго <span class=error>Хиральдо</span> занимающему 122-е место мирового рейтинга — 6/7 (6) 6/4 4/6. Увеличить
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Спортсмены провели на корте 2 часа 13 минут, за которые Робин девятнадцать раз подал навылет и реализовал три брейк-пойнта, допустив три двойные ошибки. Тогда как Сантьяго сделал семь эйсов и три брейка, дважды ошибившись при подаче. Счёт личных встреч оппонентов стал 4:0 в пользу колумбийца.

Во втором раунде соревнований Generali Open Хиральдо сыграет либо с аргентинцем Карлосом Берлоком, либо с австрийцем Геральдом Мельцером.
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