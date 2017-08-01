Карла Суарес Наварро прекратила сотрудничество с тренером

«После десяти лет сотрудничества мы решили, что хватит. Я благодарна за всё: преданность, знания и терпение. Без этого я бы не стала профессионалом и личностью.

Давно я приехала в Барселону, чтобы стать теннисисткой. И с тех пор мы прошли долгий путь. Я два года была в Топ-10, становилась шестой в мире, брала крутые титулы.

Я бесконечно благодарна за всё. Никогда не забуду всех его успехов. Постараюсь работать ещё сильнее, — написала Карла в фэйсбуке.

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