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https://sport.mail.ru/news/tennis/30552385/
1 августа 2017, 13:37 | Теннис | GoTennis.ru

Мария Шарапова: Пришлось менять стиль подачи, чтобы не сделать хуже

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о своём самочувствии.

Российская теннисистка Мария <span class=error>Шарапова</span> рассказала о своём самочувствии. Увеличить
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«Прежде я никогда не сталкивалась с такой травмой — надрывом мышцы. Так что в течение трёх недель я даже ходить не могла. И только в последнее время стала нормально тренироваться.

На лиге WTT я не думала о повреждении. Нужно было много работать. Особенно над подачей, потому что так и я травмировалась. Обидно, потому что в Европе я круто подавала. Но пришлось всё менять, чтобы не сделать хуже», — цитирует Шарапову пресс-служба WTA.
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