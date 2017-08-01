Мария Шарапова: Пришлось менять стиль подачи, чтобы не сделать хуже

«Прежде я никогда не сталкивалась с такой травмой — надрывом мышцы. Так что в течение трёх недель я даже ходить не могла. И только в последнее время стала нормально тренироваться.



На лиге WTT я не думала о повреждении. Нужно было много работать. Особенно над подачей, потому что так и я травмировалась. Обидно, потому что в Европе я круто подавала. Но пришлось всё менять, чтобы не сделать хуже», — цитирует Шарапову пресс-служба WTA.