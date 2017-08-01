Мария Шарапова: Пришлось менять стиль подачи, чтобы не сделать хуже
Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о своём самочувствии.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Прежде я никогда не сталкивалась с такой травмой — надрывом мышцы. Так что в течение трёх недель я даже ходить не могла. И только в последнее время стала нормально тренироваться.
На лиге WTT я не думала о повреждении. Нужно было много работать. Особенно над подачей, потому что так и я травмировалась. Обидно, потому что в Европе я круто подавала. Но пришлось всё менять, чтобы не сделать хуже», — цитирует Шарапову
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter