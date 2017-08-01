Арина Соболенко: Агрессия даёт результат
Беларуская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над американкой Лорен Дэвис на старте турнира в Вашингтоне.
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«Я очень рада, что смогла добиться этого результата. Во время встречи я концентрировалась на своём теннисе и старалась показывать максимум. Прежде я не побеждала на уровне WTA.
Теперь мне кажется, что я способна вообще на всё, и нужно сохранить такой настрой. Мне нужно действовать агрессивно, потому что это даёт результат, — цитирует Арину
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