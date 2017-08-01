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https://sport.mail.ru/news/tennis/30552161/
1 августа 2017, 13:24 | Теннис | GoTennis.ru

Арина Соболенко: Агрессия даёт результат

Беларуская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над американкой Лорен Дэвис на старте турнира в Вашингтоне.

<span class=error>Беларуская</span> теннисистка Арина <span class=error>Соболенко</span> прокомментировала победу над американкой <span class=error>Лорен</span> <span class=error>Дэвис</span> на старте турнира в Вашингтоне. Увеличить
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«Я очень рада, что смогла добиться этого результата. Во время встречи я концентрировалась на своём теннисе и старалась показывать максимум. Прежде я не побеждала на уровне WTA.

Теперь мне кажется, что я способна вообще на всё, и нужно сохранить такой настрой. Мне нужно действовать агрессивно, потому что это даёт результат, — цитирует Арину пресс-служба Тура.

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