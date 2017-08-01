Арина Соболенко: Агрессия даёт результат

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«Я очень рада, что смогла добиться этого результата. Во время встречи я концентрировалась на своём теннисе и старалась показывать максимум. Прежде я не побеждала на уровне WTA.