Сегодня день рождения у Елены Весниной!
Сегодня свой 31-й день рождения отмечает российская теннисистка Елена Веснина. Редакция Портала GoTennis.ru присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес Елены и желает ей успехов как на корте, так и за его пределами.
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Елена родилась 1 августа 1986 года во Львове (Украина). Отца спортсменки зовут Сергей, мать — Ирина. Первые шаги в теннисе Елена сделала в возрасте семи лет. Профессиональную карьеру Веснина начала в 2002 году. За время выступлений она выиграла три турнира WTA в одиночном разряде и 16 — в парном, в том числе победы на «Ролан Гаррос» в 2013 году, US Open в сезоне-2014 и Уимблдоне-2017. За время выступлений в Туре спортсменка заработала $11,108,560.
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