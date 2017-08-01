Сегодня день рождения у Елены Весниной!

Елена родилась 1 августа 1986 года во Львове (Украина). Отца спортсменки зовут Сергей, мать — Ирина. Первые шаги в теннисе Елена сделала в возрасте семи лет. Профессиональную карьеру Веснина начала в 2002 году. За время выступлений она выиграла три турнира WTA в одиночном разряде и 16 — в парном, в том числе победы на «Ролан Гаррос» в 2013 году, US Open в сезоне-2014 и Уимблдоне-2017. За время выступлений в Туре спортсменка заработала $11,108,560.