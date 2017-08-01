Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30550667/
1 августа 2017, 11:43 | Теннис | GoTennis.ru

Сегодня день рождения у Елены Весниной!

Сегодня свой 31-й день рождения отмечает российская теннисистка Елена Веснина. Редакция Портала GoTennis.ru присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес Елены и желает ей успехов как на корте, так и за его пределами.

Сегодня свой 31-й день рождения отмечает российская теннисистка Елена <span class=error>Веснина</span>. Редакция Портала GoTennis.ru присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес Елены и желает ей успехов как на корте так и за его пределами. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Елена родилась 1 августа 1986 года во Львове (Украина). Отца спортсменки зовут Сергей, мать — Ирина. Первые шаги в теннисе Елена сделала в возрасте семи лет. Профессиональную карьеру Веснина начала в 2002 году. За время выступлений она выиграла три турнира WTA в одиночном разряде и 16 — в парном, в том числе победы на «Ролан Гаррос» в 2013 году, US Open в сезоне-2014 и Уимблдоне-2017. За время выступлений в Туре спортсменка заработала $11,108,560.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
01 августа

Томми Хаас: Это будет моё последнее выступление в Китцбюэле

Сегодня день рождения у Елены Весниной!

Леся Цуренко: Мне было трудно бить по мячу