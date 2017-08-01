Андреа Петкович стала участницей второго круга соревнований Citi Open

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За 1 час 36 минут матча Андреа дважды подала навылет и реализовала шесть брейк-пойнтов, допустив шесть двойных ошибок. Тогда как Куруми сделала пять брейков, шесть раз ошибившись при подаче. Прежде оппонентки не встречались.

Во втором круге соревнований Citi Open Петкович выступит либо против американки Кристины МакХэйл, либо против канадки Эжени Бушар.