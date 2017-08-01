Андреа Петкович стала участницей второго круга соревнований Citi Open
102-я ракетка мира, немецкая теннисистка Андреа Петкович, на старте турнира в Вашингтоне взяла верх над японкой Куруми Нарой, занимающей 98-е место мирового рейтинга, — 6/4, 7/6 (5).
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За 1 час 36 минут матча Андреа дважды подала навылет и реализовала шесть
Во втором круге соревнований Citi Open Петкович выступит либо против американки Кристины МакХэйл, либо против канадки Эжени Бушар.
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