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1 августа 2017, 10:51 | Теннис | GoTennis.ru

Андреа Петкович стала участницей второго круга соревнований Citi Open

102-я ракетка мира, немецкая теннисистка Андреа Петкович, на старте турнира в Вашингтоне взяла верх над японкой Куруми Нарой, занимающей 98-е место мирового рейтинга, — 6/4, 7/6 (5).

102-я ракетка мира немецкая теннисистка <span class=error>Андреа</span> <span class=error>Петкович</span> на старте турнира в Вашингтоне взяла верх над японкой <span class=error>Куруми</span> Нарой занимающей 98-е место мирового рейтинга — 6/4 7/6 (5). Увеличить
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За 1 час 36 минут матча Андреа дважды подала навылет и реализовала шесть брейк-пойнтов, допустив шесть двойных ошибок. Тогда как Куруми сделала пять брейков, шесть раз ошибившись при подаче. Прежде оппонентки не встречались.

Во втором круге соревнований Citi Open Петкович выступит либо против американки Кристины МакХэйл, либо против канадки Эжени Бушар.
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