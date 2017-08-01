Citi Open. Шелби Роджерс взяла пять геймов на старте

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Спортсменки провели на корте 1 час 2 минуты, за которые Шелби сделала три эйса, один брейк и три двойные ошибки. Тогда как Мариана реализовала четыре брейк-пойнта и трижды ошиблась при подаче. Счёт личных встреч оппоненток стал равным — 1:1.