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https://sport.mail.ru/news/tennis/30549839/
1 августа 2017, 10:51 | Теннис | GoTennis.ru

Citi Open. Шелби Роджерс взяла пять геймов на старте

60-я ракетка мира, американская теннисистка Шелби Роджерс, в первом круге турнира в Вашингтоне уступила колумбийке Мариане Дуке-Марино, занимающей 115-е место мирового рейтинга, — 4/6, 1/6.

60-я ракетка мира американская теннисистка <span class=error>Шелби</span> <span class=error>Роджерс</span> в первом круге турнира в Вашингтоне уступила колумбийке <span class=error>Мариане</span> <nobr>Дуке-Марино</nobr> занимающей 115-е место мирового рейтинга — 4/6 1/6. Увеличить
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Спортсменки провели на корте 1 час 2 минуты, за которые Шелби сделала три эйса, один брейк и три двойные ошибки. Тогда как Мариана реализовала четыре брейк-пойнта и трижды ошиблась при подаче. Счёт личных встреч оппоненток стал равным — 1:1.

Во втором раунде соревнований Citi Open Дуке-Марино выступит либо против румынки Симоны Халеп, либо против американки Слоан Стивенс.
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