Citi Open. Шелби Роджерс взяла пять геймов на старте
60-я ракетка мира, американская теннисистка Шелби Роджерс, в первом круге турнира в Вашингтоне уступила колумбийке Мариане
Дуке-Марино, занимающей 115-е место мирового рейтинга, — 4/6, 1/6.
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Спортсменки провели на корте 1 час 2 минуты, за которые Шелби сделала три эйса, один брейк и три двойные ошибки. Тогда как Мариана реализовала четыре
Во втором раунде соревнований Citi Open
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