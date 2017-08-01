Алисон ван Уйтванк выступит во втором круге турнира в Вашингтоне

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Спортсменки провели на корте 1 час 36 минут, за которые Алисон сделала четыре эйса и пять брейков, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Яна дважды подала навылет и реализовала пять брейк-пойнтов, допустив одну двойную ошибку. Прежде оппонентки не встречались.

Во втором круге турнира в Вашингтоне ван Уйтванк сразится с немкой Юлией Гёргес.