Алисон ван Уйтванк выступит во втором круге турнира в Вашингтоне
104-я ракетка мира, бельгийская теннисистка Алисон ван Уйтванк на старте соревнований Citi Open победила словачку Яну Чепелову, занимающую 92-е место мирового рейтинга, — 7/5, 0/6, 6/1.
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Спортсменки провели на корте 1 час 36 минут, за которые Алисон сделала четыре эйса и пять брейков, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Яна дважды подала навылет и реализовала пять
Во втором круге турнира в Вашингтоне ван Уйтванк сразится с немкой Юлией Гёргес.
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