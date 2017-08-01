Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30549838/
1 августа 2017, 10:50 | Теннис | GoTennis.ru

Алисон ван Уйтванк выступит во втором круге турнира в Вашингтоне

104-я ракетка мира, бельгийская теннисистка Алисон ван Уйтванк на старте соревнований Citi Open победила словачку Яну Чепелову, занимающую 92-е место мирового рейтинга, — 7/5, 0/6, 6/1.

104-я ракетка мира бельгийская теннисистка <span class=error>Алисон</span> ван Уйтванк на старте соревнований <span class=error>Citi</span> <span class=error>Open</span> победила словачку Яну <span class=error>Чепелову</span> занимающую 92-е место мирового рейтинга — 7/5 0/6 6/1. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Спортсменки провели на корте 1 час 36 минут, за которые Алисон сделала четыре эйса и пять брейков, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Яна дважды подала навылет и реализовала пять брейк-пойнтов, допустив одну двойную ошибку. Прежде оппонентки не встречались.

Во втором круге турнира в Вашингтоне ван Уйтванк сразится с немкой Юлией Гёргес.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
01 августа

Фильмы "Борг против Макинроя" и "Битва полов" покажут на кинофестивале в Торонто (ВИДЕО)

Мария Шарапова: США для меня ближе всего к понятию дома

Алисон ван Уйтванк выступит во втором круге турнира в Вашингтоне