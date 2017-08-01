Стэнфорд. Ана Конюх вышла во второй круг на отказе оппонентки
20-я ракетка мира, хорватская теннисистка Ана Конюх, на старте соревнований Bank of the West Classic одолела новозеландку Марину Эракович, занимающую 191-е место мирового рейтинга. При счёте 3/6, 0/1 Эракович снялась.
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За 48 минут матча Ана сделала один эйс и три брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Марина реализовала один
Во втором круге турнира в Стэнфорде Конюх сыграет с россиянкой Натальей Вихлянцевой.
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