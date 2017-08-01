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https://sport.mail.ru/news/tennis/30549670/
1 августа 2017, 10:31 | Теннис | GoTennis.ru

Стэнфорд. Ана Конюх вышла во второй круг на отказе оппонентки

20-я ракетка мира, хорватская теннисистка Ана Конюх, на старте соревнований Bank of the West Classic одолела новозеландку Марину Эракович, занимающую 191-е место мирового рейтинга. При счёте 3/6, 0/1 Эракович снялась.

20-я ракетка мира хорватская теннисистка <span class=error>Ана</span> Конюх на старте соревнований <span class=error>Bank</span> of the <span class=error>West</span> Classic одолела новозеландку Марину <span class=error>Эракович</span> занимающую 191-е место мирового рейтинга. При счёте 3/6 0/1 <span class=error>Эракович</span> снялась. Увеличить
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За 48 минут матча Ана сделала один эйс и три брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Марина реализовала один брейк-пойнт, допустив три двойные ошибки. Счёт личных встреч оппоненток стал 2:0 в пользу хорватки.

Во втором круге турнира в Стэнфорде Конюх сыграет с россиянкой Натальей Вихлянцевой.
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