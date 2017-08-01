Стэнфорд. Ана Конюх вышла во второй круг на отказе оппонентки

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За 48 минут матча Ана сделала один эйс и три брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Марина реализовала один брейк-пойнт, допустив три двойные ошибки. Счёт личных встреч оппоненток стал 2:0 в пользу хорватки.



Во втором круге турнира в Стэнфорде Конюх сыграет с россиянкой Натальей Вихлянцевой.