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https://sport.mail.ru/news/tennis/30549669/
1 августа 2017, 10:31 | Теннис | GoTennis.ru

Николь Гиббз победила чемпионку юниорского Уимблдона в Стэнфорде

128-я ракетка мира, американская теннисистка Николь Гиббз, на старте соревнований Bank of the West Classic оказалась сильнее своей соотечественницы Клер Лиу, занимающей 295-е место мирового рейтинга, — 4/6, 6/2, 7/6 (5).

128-я ракетка мира американская теннисистка <span class=error>Николь</span> <span class=error>Гиббз</span> на старте соревнований <span class=error>Bank</span> of the <span class=error>West</span> Classic оказалась сильнее своей соотечественницы <span class=error>Клер</span> <span class=error>Лиу</span> занимающей 295-е место мирового рейтинга — 4/6 6/2 7/6 (5). Увеличить
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Спортсменки провели на корте 2 часа 18 минут, за которые Николь сделала один эйс и восемь брейков, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Клер один раз подала навылет и взяла семь подач соперницы, не допустив двойных ошибок. Прежде оппонентки не встречались.

Во втором раунде турнира в Стэнфорде Гиббз сыграет либо с американкой Коко Вандевеге, либо с хорваткой Айлой Томлянович.
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