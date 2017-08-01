Николь Гиббз победила чемпионку юниорского Уимблдона в Стэнфорде
128-я ракетка мира, американская теннисистка Николь Гиббз, на старте соревнований Bank of the West Classic оказалась сильнее своей соотечественницы Клер Лиу, занимающей 295-е место мирового рейтинга, — 4/6, 6/2, 7/6 (5).
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Спортсменки провели на корте 2 часа 18 минут, за которые Николь сделала один эйс и восемь брейков, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Клер один раз подала навылет и взяла семь подач соперницы, не допустив двойных ошибок. Прежде оппонентки не встречались.
Во втором раунде турнира в Стэнфорде Гиббз сыграет либо с американкой Коко Вандевеге, либо с хорваткой Айлой Томлянович.
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