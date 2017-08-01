Николь Гиббз победила чемпионку юниорского Уимблдона в Стэнфорде

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Спортсменки провели на корте 2 часа 18 минут, за которые Николь сделала один эйс и восемь брейков, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Клер один раз подала навылет и взяла семь подач соперницы, не допустив двойных ошибок. Прежде оппонентки не встречались.

Во втором раунде турнира в Стэнфорде Гиббз сыграет либо с американкой Коко Вандевеге, либо с хорваткой Айлой Томлянович.