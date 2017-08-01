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https://sport.mail.ru/news/tennis/30549667/
1 августа 2017, 10:30 | Теннис | GoTennis.ru

Вашингтон. Осеан Додин нанесла поражение Елене Янкович

55-я ракетка мира, французская теннисистка Осеан Додин, на старте соревнований Citi Open победила сербку Елену Янкович, занимающую 69-е место мирового рейтинга. При счёте 4/6, 6/3, 2/0 в пользу оппонентки Янкович снялась.

55-я ракетка мира французская теннисистка <span class=error>Осеан</span> <span class=error>Додин</span> на старте соревнований <span class=error>Citi</span> <span class=error>Open</span> победила сербку Елену <span class=error>Янкович</span> занимающую 69-е место мирового рейтинга. При счёте 4/6 6/3 2/0 в пользу оппонентки <span class=error>Янкович</span> снялась. Увеличить
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За 1 час 39 минут матча Осеан сделала два эйса и четыре брейка, пять раз ошибившись при подаче. Тогда как Елена восемь раз подала навылет и реализовала три брейк-пойнта, допустив пять двойных ошибок. Счёт личных встреч соперниц стал 2:0 в пользу француженки.

За выход в четвертьфинал турнира в Вашингтоне Додин сыграет с итальянкой Сарой Эррани, которая со счётом 7/6 (0), 6/2 одолела японку Рису Одзаки.
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