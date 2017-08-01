Вашингтон. Осеан Додин нанесла поражение Елене Янкович
55-я ракетка мира, французская теннисистка Осеан Додин, на старте соревнований Citi Open победила сербку Елену Янкович, занимающую 69-е место мирового рейтинга. При счёте 4/6, 6/3, 2/0 в пользу оппонентки Янкович снялась.
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За 1 час 39 минут матча Осеан сделала два эйса и четыре брейка, пять раз ошибившись при подаче. Тогда как Елена восемь раз подала навылет и реализовала три
За выход в четвертьфинал турнира в Вашингтоне Додин сыграет с итальянкой Сарой Эррани, которая со счётом 7/6 (0), 6/2 одолела японку Рису Одзаки.
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