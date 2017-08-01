Вашингтон. Осеан Додин нанесла поражение Елене Янкович

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За 1 час 39 минут матча Осеан сделала два эйса и четыре брейка, пять раз ошибившись при подаче. Тогда как Елена восемь раз подала навылет и реализовала три брейк-пойнта, допустив пять двойных ошибок. Счёт личных встреч соперниц стал 2:0 в пользу француженки.

За выход в четвертьфинал турнира в Вашингтоне Додин сыграет с итальянкой Сарой Эррани, которая со счётом 7/6 (0), 6/2 одолела японку Рису Одзаки.