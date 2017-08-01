Citi Open. Томми Пол прошёл дальше на отказе соперника

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 1 час 42 минуты матча Томми сделал пять эйсов и четыре брейка, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Каспер шесть раз подал навылет и реализовал два брейк-пойнта, допустив пять двойных ошибок. Прежде оппоненты не встречались.

Во втором круге соревнований Citi Open Пол сразится с французом Люка Пуйе.