Citi Open. Томми Пол прошёл дальше на отказе соперника
225-я ракетка мира, американский теннисист Томми Пол, на старте турнира в Вашингтоне оказался сильнее датчанина Каспера Рууда, занимающего 109-е место мирового рейтинга. При счёте 6/3, 5/7, 0/3 Рууд снялся.
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За 1 час 42 минуты матча Томми сделал пять эйсов и четыре брейка, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Каспер шесть раз подал навылет и реализовал два
Во втором круге соревнований Citi Open Пол сразится с французом Люка Пуйе.
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