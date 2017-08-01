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https://sport.mail.ru/news/tennis/30549488/
1 августа 2017, 10:22 | Теннис | GoTennis.ru

Citi Open. Томми Пол прошёл дальше на отказе соперника

225-я ракетка мира, американский теннисист Томми Пол, на старте турнира в Вашингтоне оказался сильнее датчанина Каспера Рууда, занимающего 109-е место мирового рейтинга. При счёте 6/3, 5/7, 0/3 Рууд снялся.

225-я ракетка мира американский теннисист <span class=error>Томми</span> Пол на старте турнира в Вашингтоне оказался сильнее датчанина <span class=error>Каспера</span> <span class=error>Рууда</span> занимающего 109-е место мирового рейтинга. При счёте 6/3 5/7 0/3 <span class=error>Рууд</span> снялся. Увеличить
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За 1 час 42 минуты матча Томми сделал пять эйсов и четыре брейка, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Каспер шесть раз подал навылет и реализовал два брейк-пойнта, допустив пять двойных ошибок. Прежде оппоненты не встречались.

Во втором круге соревнований Citi Open Пол сразится с французом Люка Пуйе.
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