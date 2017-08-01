Вашингтон. Лукаш Лацко выступит во втором круге

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Спортсмены провели на корте 1 час 6 минут, за которые Лукаш сделал 14 эйсов и два брейка, пять раз ошибившись при подаче. Тогда как Алексиос совершил шесть эйсов и допустил две двойные ошибки. Прежде оппоненты не встречались.

Во втором раунде турнира в Вашингтоне Лацко сразится с аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро.