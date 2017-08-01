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https://sport.mail.ru/news/tennis/30549487/
1 августа 2017, 10:22 | Теннис | GoTennis.ru

Вашингтон. Лукаш Лацко выступит во втором круге

119-я ракетка мира, словацкий теннисист Лукаш Лацко, на старте соревнований Citi Open одолел американца Алексиоса Халебяна, занимающего 644-е место мирового рейтинга, — 6/3, 6/4.

119-я ракетка мира словацкий теннисист <span class=error>Лукаш</span> <span class=error>Лацко</span> на старте соревнований <span class=error>Citi</span> <span class=error>Open</span> одолел американца <span class=error>Алексиоса</span> <span class=error>Халебяна</span> занимающего 644-е место мирового рейтинга — 6/3 6/4. Увеличить
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Спортсмены провели на корте 1 час 6 минут, за которые Лукаш сделал 14 эйсов и два брейка, пять раз ошибившись при подаче. Тогда как Алексиос совершил шесть эйсов и допустил две двойные ошибки. Прежде оппоненты не встречались.

Во втором раунде турнира в Вашингтоне Лацко сразится с аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро.
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